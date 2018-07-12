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قضاء العراق يكشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابى تحت اسم "غزوة رمضان" لاستهداف بغداد

الخميس، 12 يوليه 2018 11:19 ص
قضاء العراق يكشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابى تحت اسم "غزوة رمضان" لاستهداف بغداد داعش
كتب : أحمد جمعة
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كشفت محكمة التحقيق المركزية التابعة لاستئناف الرصافة الاتحادية فى العراق، عن إحباط مخطط إرهابى لاستهداف العاصمة يعرف بـ"غزوة رمضان".

وقال القاضى عبد الستار بير قدار المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى فى العراق، إن "جهوداً لمحكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة قادت لإحباط مخطط إرهابى كبير لاستهداف العاصمة من قبل عصابات داعش يعرف بغزوة رمضان".

وأضاف بيرقدار، أن "الهجوم كان مخططاً له أن ينفذ فى العاشر من يونيو تزامناً مع ذكرى سقوط الموصل، إلا أن القوات الأمنية العراقية وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على أفراد الخلية الإرهابية، وهم بانتظار إحالتهم إلى محكمة الموضوع وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لينالوا جزاءهم العادل".


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