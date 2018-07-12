فيديو وصور.. ترامب: زعماء الناتو شكرونى على قمة بوتين.. أسعى لعالم خالى من الحروب

رسالة بروكسل: إنجى مجدى

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أنه يسعى إلى عالم خالى من الأسلحة النووية وخالى من الحروب، مشيرا إلى أن قادة دول حلف شمال الأطلسى شكروه من أجل ترتيب لقاء مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى قمة مقررة أن تبدأ فى أعقاب ختام قمة الناتو.

وعقد ترامب، مؤتمر صحفى على هامش فعاليات اليوم الثانى من قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، حيث تحدث عن أهم ما حدث خلال المفاوضات مع زعماء دول الناتو والخلاف القائم بشأن ميزانية الدفاع، مقرا أن اللقاءات كانت حادة بعض الشئ.

وأضاف أن على الرغم من ذلك لكن سادت روح عظيمة، معربا عن سعادته لما تم إنجازه من زيادة مساهمات الدول الأخرى بشكل لم يسبق، بعد أن كانت الولايات المتحدة تتحمل أكثر من 70% من ميزانية الدفاع فى الناتو بمفردها. مضيفا أن قادة الناتو أشادوا بخطوته إثارة هذه القضية.



ترامب



ترامب



ترامب



ترامب



ترامب



ترامب