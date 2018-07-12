فيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المسرح المدرسى الجديد على مساحة 1200 متر

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، المسرح المدرسى الجديد بغرب مدينة كفرالشيخ، على مساحة 1200 م2 ذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات ، اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، جارى إنشاء المسرح المدرسى الجديد على مساحة 1200 متر مربع وبتكلفة 7 ملايين جنيه، متعدد الأغراض، مكون من 4 طوابق، ليسع لـ 600 طالب بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ، ويستقبل الطلاب للمارسة الأنشطة المدرسية المختلفة فى بداية العام الدراسى الجديد، لافتا إلى أنه يتم استغلال مسرح المدينة الجامعية( التربية النوعية القديم) بشكل مؤقت لممارسة الأنشطة المسرحية لطلاب المدارس لحين انتهاء المسرح المدرسى الجديد، والتى وصل نسبة التنفيذ به 100% وسيتم افتتاحة خلال أيام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء المسرح المدرسى الجديد ينهى أزمة دامت لسنوات طويلة بين التربية والتعليم وجامعة كفرالشيخ، وخاصة ان المسرح المدرسى القديم يقع داخل سور جامعة كفرالشيخ، وبانهاء الازمة يتاح للجامعة إقامة توسعات جديدة لخدمة العملية التعليمية وتطويرها.

وأثنى المحافظ، على التعاون الجاد والمثمر بين الجامعة والتربية والتعليم فى سبيل دفع العملية التعليمية بكافة مستوياتها وخدمة المجتمع.