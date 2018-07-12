video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تعرف على الطفل آدول.. البطل المجهول فى عملية إنقاذ أطفال الكهف

الخميس، 12 يوليه 2018 06:06 م
فيديو.. تعرف على الطفل آدول.. البطل المجهول فى عملية إنقاذ أطفال الكهف آدول سام أون طفل ميانمار
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

بعد مرور يومين على إخراج الأطفال الــ12 ومدربهم من داخل كهف فى تايلاند، بعدما قضوا 17 يوما، حيث نالت هذه القضية تعاطف كبير من قبل العالم أجمع.

ألقت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على البطل المجهول لعملية الإنقاذ الذى سميت بالعملية المستحلية، حيث ساهم هذا البطل بشكل كبير فى إخراج أصدقائه من الكهف، ويدعى هذا الطفل "آدول سام أون"، وكان واحد من ضمن الأطفال المحتجزين داخل الكهف، وهو الطفل الوحيد القادر على الحديث مع فرق الإنقاذ باللغة الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة فى تقرير له اليوم، أن إتقان الطفل للغة الإنجليزية كان أمرا مبهرا، خاصة وأنه قادم من ميانمار البلد التى لا يتحدث عدد كبير من سكانها للإنجليزية، بالإضافة إلى أنه يجيد التحدث بقرابة الـ4 لغات، وهما التايلاندية والبورمية والصينية، بالإضافة إلى الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أول ظهور للطفل كان فى أحد مقاطع الفيديو وهو يتحدث مع فريق الإنقاذ ويخبرهم بأن الأطفال المحتجزين داخل الكهف يشعرون بالجوع ويرغبون فى تناول الطعام.

"آسمى آدول.. وأنا بصحة جيدة"، بهذه الكلمات القليلة التى كانت بمثابة الأمل الأول لفرق الإنقاذ لإنقاذ الفتيان المحتجزين فى الكهف.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الطفل غادر ميانمار وانفصل عن أهله منذ أن كان عمره 7 أعوام وذهب إلى العيش فى أحد الكنائس بتايلاند من أجل الحصول على تعليم ورعاية صحية أفضل، إلا أن عائلته لازالت تزوره كل فترة، ويمتلك الطفل قصة مختلفة قليلة عن الأطفال المحتجزين، فهو كان المتحدث الوحيد فى الفيديو الأول الذى كان غرضه الأساسى طمأنة الأهالى.

وأكدت الصحيفة أن "آدول" واحد من 4000 لاجئ مسجلين ضمن وكالة الأمم المتحدة للاجئين ويعد واحد من "عديمى الجنسية" الذين يعيشون فى تايلاند، ولا يمكن للاجئين وفق القانون التايلاندى استخراج بطاقة هوية أو جواز سفر أو الحصول على وظيفة أو حتى الزواج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد إخراج أطفال الكهف.. قوات الإنقاذ بتايلاند يغادرون الموقع - صور

فيديو.. لقطات دراماتيكية لإنقاذ "أطفال الكهف" بتايلاند

اطفال الكهف

ميانمار

الكهف

تايلاند

اخبار الكهف

اللغة الانجليزية




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة