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الخميس، 12 يوليه 2018 04:47 م
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عراقيون يحتجون عند حقول نفط للمطالبة بوظائف وخدمات أساسية

الخميس، 12 يوليه 2018 04:02 م
عراقيون يحتجون عند حقول نفط للمطالبة بوظائف وخدمات أساسية الشرطة العراقية
رويترز
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قالت مصادر بالشرطة العراقية إن الشرطة أطلقت النار فى الهواء اليوم الخميس لتفريق محتجين يطالبون بوظائف وبتحسين الخدمات العامة وذلك فى واحدة من ثلاث مظاهرات خارج حقول نفط رئيسية فى البصرة بجنوب العراق.

وذكرت الشرطة ومصادر فى مستشفى أن اثنين من المحتجين أصيبا. ولم تكشف المصادر تفاصيل بشأن الواقعة التى حدثت بالقرب من مدخل لحقل غرب القرنة 2 العملاق الذى تديره شركة لوك أويل.

وقال موظفون محليون إن نحو عشرة محتجين تمكنوا من دخول منشأة فصل الخام لوقت قصير قبل أن تخرجهم الشرطة. وقال شرطيان فى الموقع إن حشدا غاضبا أضرم النار فى عربة كبيرة تستخدمها الشرطة.

وقال مسؤولان فى قطاع النفط إن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج فى حقل غرب القرنة 2 ولا فى الحقلين الآخرين وهما غرب القرنة 1 والرميلة.

وتدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95% من عائدات العراق. ومن شأن أى تعثر للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد.

وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب القرنة 2 مما أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة.

وتأتي التوترات المتعلقة بالخدمات الأساسية فى وقت حرج إذ تحاول الكتل السياسية العراقية تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التى أجريت يوم 12 مايو التى شابتها اتهامات تزوير.

 


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