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الخميس، 12 يوليه 2018 06:20 م
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ضبط 36 ألف قرص كبتاجون المخدر و50 طربة حشيش بالقاهرة والإسماعيلية ومطروح

الخميس، 12 يوليه 2018 04:53 م
ضبط 36 ألف قرص كبتاجون المخدر و50 طربة حشيش بالقاهرة والإسماعيلية ومطروح آلاف أقراص الكبتاجون المخدر جاهزة للتصدير
كتب تامر البطريقي - دينا الحسيني
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعداد "فوزية . م . ع  مواليد 1977- بدون عمل"، ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، شحنة من العقاقير المخدرة أخفتها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية لتهريبها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وذلك دون علم الشركة أو العاملين بها.

 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بمقر الشركة لإنهاء إجراءات تصدير الشحنة، وبتفتيشها تم ضبط " 36500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر"، وبمواجهتها اعترفت بمحاولتها تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة لخارج البلاد لأحد عملائها . 

 

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و تمكنت "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط " عاطل "سبق اتهامه فى قضية مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم غيابى صادر ضده بالحبس سنة فى قضية سرقة ،  لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة،  وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته "عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات ، ومبلغ مالى".

وتم ضبط عاطلين كونا فيما بينهما بؤرة إجرامية متحركة لترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهما "  15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جراما، ومبالغ مالية، و 2 هاتف محمول " .

 

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