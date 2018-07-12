ضبط 225 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و40 قضية إتجار غير مشروع

كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق للتصدى لكافة صور الممارسات الاحتكارية للسلع الغذائية، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق بما يضمن توافر جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط 46 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و 225 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و40 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و 76 قضية فى مجال الغش التجارى، و671 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين " ، وضبط 26 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و28 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و 1 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، 1 قضية فى مجال الإتجار بالألعاب النارية.