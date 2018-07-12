ضبط 20 قطعة سلاح نارى بحوزة 17 متهما خلال حملات أمنية بقنا

قنا- وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية مكبرة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدره بعدد من أقسام الشرطة بالمحافظة بمراكز نجع حمادى ودشنا.



كان اللواء علاءالعياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد خالد غانم مدير مباحث المديرية يفيد شن حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية بمركز نجع حمادى ومركز أبوتشت شمال بمحافظة قنا شملت 8 بندقية آلى، 3 بندقية خرطوش2 طبنجة، 7 فرد روسى بحوزة 17 متهم بعدد من مراكز المحافظة.



تم أتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر للمتهمين المضبوطين بكافة الوقائع.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية لضبط الهاربين من أحكام بالسجن فى إطار إحكام السيطرة الأمنية على المناطق الخطرة وضبط المطلوبين بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة.



وتمكنت الحملة برئاسة العميد هشام عامر مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد غانم مدير مباحث المديرية يفيد القبض على م.خ 50 سنة عامل هارب من حكم بالإعدام، وا.م 40 سنة هارب من حكم بالسجن المؤبد المؤبد خلال حملة أمنية بعدد من مراكز المحافظة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.