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الخميس، 12 يوليه 2018 04:41 م
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ضبط 182 قضية تموينية و26 امتناع عن إعلان السعر فى أسيوط

الخميس، 12 يوليه 2018 02:04 م
ضبط 182 قضية تموينية و26 امتناع عن إعلان السعر فى أسيوط حملات تموينية
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الغربية وأسيوط " حملاتها التموينية المُكثفة على أسواق التصنيع والتداول والمحال التجارية ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

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 أسفرت عن ضبط  79 قضية تموينية متنوعة، أبرزها"  37 قضية عدم حمل شهادة صحية 20  قضية عدم الإعلان عن الأسعار.

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فيما تمكنت الحملات الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 103 قضايا تموينية متنوعة"، أبرزها "25 قضية تلوث بيئة وعدم نظافة، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و24 قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

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