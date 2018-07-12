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الخميس، 12 يوليه 2018 06:21 م
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ضبط 11802 قضية سرقة تيار وتحصيل 10544 غرامة وتنفيذ 753 حكم فى حملات أمنية

الخميس، 12 يوليه 2018 04:50 م
ضبط 11802 قضية سرقة تيار وتحصيل 10544 غرامة وتنفيذ 753 حكم فى حملات أمنية حملات أمنية - أرشيفية
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط سرقات تيار، ومخالفة شروط تعاقد، تضم  " 11802 " قضية متنوعة أبرزها " 11735 قضية سرقة تيار كهربائى، و" 67  قضية مخالفة شروط التعاقد"، وفى ما يتعلق بتحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد"، تم تحصيل " 10544" منها "  10541  غرامة سرقة تيار كهربائى، 3  مخالفة شروط التعاقد"، وتنفيذ 753  حكم حبس جزئى، و جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات، وجرائم سرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا، وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.


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