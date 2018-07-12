ضبط 102 تاجر مخدرات و2 طن مخدرات و131 قطعة سلاح خلال شهر بالسويس

السويس- سيد نون

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس بإشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس خلال الـ 30 يوما الماضية القبض على 102 من تجار المخدرات من بينهم تجار مخدرات غاية فى الخطورة، وتم ضبط 2 طن من مخدر البانجو و900 جرام حشيش و54223 قرصا مخدر ومنشطات جنسية و 80 جراما هيروين، وجميع القضايا تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة المخدرات بمختلف أنوعها.

ونجح ضباط مديرية أمتن السويس خلال فترة الزمنية الـ 30 يوما ضبط كميات من الأسلحة النارية منها اربع أسلحة الية بذخيرتها و 6 بندقية خرطوش و 22 فردا محلى الصنع خرطوش و 77 براشوط، بجانب ضبط 131 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأنواع التى يستخدمها الخارجين عن القانون من أجل نشر الفزع بين المواطنين بالمناطق السكنية.

كما نجحت مباحث تموين السويس من توجيه عدد من الضربات إلى المتاجرين بقوت المواطنين من خلال القضايا التموينية وتم تحرير 123 قضية تموين من بينها ضبط مخازن للسكر يستخدمها التجار المخالفين فى تخزين البضائع مجهولة المصدر ومن بينها غير الصالح للاستخدام الآدمى، بجانب ضبط مصانع لتصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية، وتم القبض على تجار السوق السوداء، مشددا أن الحملات التموينية المكثفة ستستمر ولن تتوقف.

كما نجحت مباحث التموين فى ضبط 250 كيلو من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل عدد من المطاعم ومحلات بيع الأطعمة بالمحافظة.

كما تمكن ضباط مديرية أمن السويس من ضبط هاربين من أحكام من بينهم 5213 هاربا من أحكام بالحبس و65 حكما جنائيا و1910 غرامات و 768 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 12 قضية أموال عامة وثلاث قضايا مصنفات، كما تم القبض على العيد من المسجلين خطر شديدى الخطورة وضبط تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة شنط السيدات وسرقة السيارات وسرقة المواطنين ووصل عدد المتهمين فى قضايا السرقة المضبوطين 34 متهما.

كما تمكنت إدارة مرور السويس خلال الـ 309 أيام الماضية من ضبط 128 دراجة نارية غير مرخصة وتحرير 9325 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 22 شخص يقودون تأثير المواد المخدرة من بينهم قائدو سيارات نقل وسيارات بطرق العين السخنة وطريق القطامية وطريق السويس – القاهرة.

كما ألقت شرطة المرور القبض على 12 شخصا خلال الـ 30 يوما يقودون السيارات بدون الحصول على تراخيص قيادة مرورية، وتم ضبط المتهمين الذين تم عرضهم على النيابة العامة داخل شوارع المدينة ومن بينهم إثنين من المتهمين كانوا يقودون سيارات ميكروباص بخطوط سير سيارات.

كما ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس القبض على 11 شخصا متهمين فى قضايا الاستيلاء والاحتيال على المواطنين والتزوير بالمحافظة، وتم تحرير محاضر للمتهمين وعرضهم على النيابة العامة بالسويس، ومن بينهم متهم تخصص فى تزوير أختام الجهات الحكومية.

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