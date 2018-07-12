صور .. يوسف الأول مكرر على علمى علوم كنت أواظب على الحضور للمدرسة

سوهاج محمود مقبول

قال الطالب يوسف محمد محمود الأول مكرر على مستوى الجمهورية، علمى علوم بمدرسة الشهيد الحسينى أبو ضيف بمركز طما، ، بإدارة طما التعليمية، "علمت بخبر تفوقى ونجاحى من خلال التلفزيون وإعلان الوزير للأول والتى كان يتابعها والدى ، وفى البداية لم أصدق ذلك ولكن تأكدت من خلال اتصال عدد كبير من أصدقاء العائلة بوالدى، الذين أكدوا أنهم علموا بخبر تفوقى من التلفزيون.

وأضاف يوسف في تصرح خاص "لليوم السابع" أننا أتمنى أن أستكمل مسيرة الدكتور مجدى يعقوب وأصبح طبيبا وجراحا مشهورا مثله وأهدى نجاحى وتفوقى إلى والدتى ووالدى وأشقاء وأساتذتى في المدرسة الذين لم يتخلوا عنا طوال فترة الدراسوكانت نصائحهم لى مستمرة وهى التى وصلت بى إلى التفوق بعد فضل الله عز وجل.

وعن عدد الساعات التى كان يقضيها يوسف في عملية المذاكرة أوضح أنه في بداية العام لم يكن هناك مده محدده بعدها تم زيادتها من 5 ساعات إلى 7 ساعات متواصلة أعتمدت خلالها على كتب الوزارة وعلى المحاضرات التى كانت تنظمها المدرسة فى التدريب على البوكليت وهو نظام ممتاز وميد جدا جدا وسهل علينا عملية التفوق.

وتابع يوسف : اعتمدت بشكل كبير أيضا على الدروس الخصوصية في كل المواد ماعدا اللغة العربية لأن والدتى مدرسة نحو وسهلت لى ذلك وأن الدروس الخصوصية ما هى إلا عامل مساعد بجوار الدروس في المدرسة والتى يجب متابعتها والحرص على الإنضباط والحضور.

كما قالت والدة يوسف لم أتدخل من قريب أو من بعيد في عملية المذاكرة ليوسف وكنت فقط أوفر له سبل الراحة والهدوء ولم أقل له يوما ذاكر بل هو كان على قدر المسئولية وكنت متوقعة أن يحصل على المركز الأول بنسبة 99% .