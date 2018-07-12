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الخميس، 12 يوليه 2018 05:00 م
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صور.. هبوط طائرة الرئيس الأمريكى بمطار ستانستد بلندن

الخميس، 12 يوليه 2018 02:58 م
صور.. هبوط طائرة الرئيس الأمريكى بمطار ستانستد بلندن طائرة ترامب تصل إلى لندن
رويترز
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هبطت طائرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمطار ستانستد فى العاصمة البريطانية لندن.

كان الرئيس الأمريكى قد بدأ جولة أوروبية تشمل عدة عواصم، بدأها ببروكسل، لحضور قمة الناتو، بينما تأتى لندن لتكون المحطة الثانية فى جولته الرئاسية.

استنفار أمنى فى بريطانيا
استنفار أمنى فى بريطانيا

 

الشرطة المسلحة تنتظر وصول الرئيس الأمريكيى
الشرطة المسلحة تنتظر وصول الرئيس الأمريكيى

 

طائرة إير فورس ون
طائرة إير فورس ون

 

طائرة ترامب فى بريطانيا
طائرة ترامب فى بريطانيا

 

استنفار أمنى فى بريطانيا
استنفار أمنى فى بريطانيا

 

الشرطة المسلحة تنتظر وصول الرئيس الأمريكيى
الشرطة المسلحة تنتظر وصول الرئيس الأمريكيى

 

طائرة إير فورس ون
طائرة إير فورس ون

 

طائرة ترامب فى بريطانيا
طائرة ترامب فى بريطانيا

 


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لندن

بريطانيا

مطار ستانستد

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