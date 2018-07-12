صور.. هبوط طائرة الرئيس الأمريكى بمطار ستانستد بلندن

رويترز

هبطت طائرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمطار ستانستد فى العاصمة البريطانية لندن.

كان الرئيس الأمريكى قد بدأ جولة أوروبية تشمل عدة عواصم، بدأها ببروكسل، لحضور قمة الناتو، بينما تأتى لندن لتكون المحطة الثانية فى جولته الرئاسية.



استنفار أمنى فى بريطانيا



الشرطة المسلحة تنتظر وصول الرئيس الأمريكيى



طائرة إير فورس ون



طائرة ترامب فى بريطانيا



استنفار أمنى فى بريطانيا



الشرطة المسلحة تنتظر وصول الرئيس الأمريكيى



طائرة إير فورس ون