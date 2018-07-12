صور.. نقابة الأطباء تكرم أعضائها بمستشفى الحسين الجامعى

كتبت آية دعبس

زار وفد من نقابة الأطباء، مستشفى الحسين الجامعى لتقديم باقة ورد تكريما للطاقم الطبى والإدارى بالمستشفى، تقديراً على جهدهم فى إنقاذ مئات المرضى من الموت المحقق، المحقق أثناء حريق المستشفى الأسبوع الماضى.

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن ما قام به كل أفراد المستشفى من إدارة وأطباء وطاقم التمريض والفنيين وإداريين وعمال، بمثابة سيمفونية وطنية سوف يسجلها التاريخ بحروف من نور، مؤكدا أنه فخور بهم، تقديرا لما قدموه من إنجاز بكل المقاييس خلال عملية إخلاء المرضى.

وشكر الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، جميع أطباء المستشفى، خاصة أطباء التخدير على جهدهم الذى ظهر فى الحدث، مؤكدا أنه بالفعل عند الشدائد تظهر معادن الرجال وأفاد ان الجدية والروح العالية التي ظهرت مهما حدث من تدريب وترتيب وتمارين في كيفية الاخلاء للمستشفي ليست كافية ولكن المعدن الأصيل والدافع القوى الداخلى لدى كل فرد فى المستشفى هو ما أدى إلى نجاح جميع افراد المستشفى فى إخلاء المرضى وأهاليهم دون وقوع أى إصابات أو اختناقات.

وأكد وكيل الأطباء أن الجيل الجديد من شباب الأطباء هو الجيل القادم لنهضة البلد ولديهم من الحافز والإمكانيات والدوافع ما تجعل مصر فى مقدمة الدول ولكن لابد من الاهتمام بهم والعمل على مساعدتهم لإخراج هذه الطاقات والإمكانيات.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعى، أمين عام الأطباء، إن لها خمسة ملاحظات هامة دونتهم عن زيارتها اليوم أولهم حضور اصطاف المستشفى والجامعة كله من أول دقيقة فى الحريق، بداية من رئيس الجامعة وعميد الكلية ورؤساء الاقسام والأطباء والتمريض والعمال والفنيين وغيرهم وكل ذلك جاء في ظرف ٥ دقائق فهذا يدعونا الي تثمين هذا الجهد وهو ما دعانا لحضور اليوم لتقديم الشكر والامتنان لكل من في المستشفي علي جهدهم وتفانيهم في العمل وإنقاذ الارواح .

وتابعت: ثاني الملاحظات أن ما قاله مدير المستشفي الدكتور ابراهيم الدسوقى عن قيامهم بعمل تجربة اخلاء للمستشفي في حالة حدوث حريق أو كارثة يدل علي أن ما تم في الحريق لم يكن بشكل عشوائي واجتهادي ولكن جاء ذلك عن خطة مدروسة ومدرب علي كل الطاقم ، واشارت ان هذا لفت انتباهي ان اي مكان ومؤسسة كبيرة يجب ان تسير علي هذا النهج والفكر التقدمي الذي تم في مستشفي الحسين الجامعي.

واشارت الي أن ثالث الملاحظات هو تكاتف كل من فى المستشفي من العمال الي الادارة وحرص كل واحد منهم ان يظهر دور زميله وانكار ذاته وهذه هي الروح المطلوبة في اي مكان او مؤسسة تخدم عدد كبير من المواطنين المصريين البسطاء.

وأشادت الدكتورة مني مينا عضو مجلس النقابة، بالدور العظيم الذي قام به الفريق الطبي والعاملين بالمستشفي علي الرغم من الصعوبات الكثيرة والاحباطات التي يواجهونها، مضيفه: انه وعلي الرغم من وجود خطة وتدريب علي مواجهه تلك الأزمات والكوارث، إلا أن ذلك لا ينفي المجهود الرائع الذي قام به جميع العاملين بالمستشفي لتنفيذ تلك الخطة والتي كان سيصعب تنفيذها بدونهم.

جدير بالذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر ومجلس نقابة أطباء القاهرة شاركتا فى التكريم من خلال إهداء أبطال مستشفى الحسين الجامعى ورودا مكتوبا عليها "شكر وتقدير من نقابة الاطباء لادارة مستشفى الحسين الجامعى وأطباء وتمرض وعمال المستشفى لدورهم الإنسانى الرائع فى إنقاذ المرضى أثناء الحريق الذى اندلع السبت الماضى فى أحد مدرجات الطابق الرابع بالمبنى الجديد"