صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ منها أعمال الرصف والتجميل بشارع السلام من أمام دلتا شرم حيث تم إنشاء ممشى للدراجات وأعمال تجميل ورصف الطرق.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء المحور الرئيسى العرضى حيث يتم توسعة ورصف الطريق وإنشاء حارتين بعرض 10 متر لكل حارة مع رصف الطريق وإنشاء جزيرة بمنتصفه للربط بين الطريق الأوسط وشارع السلام.

وأضاف بيان، أن اللواء خالد فوده تفقد إيضا أعمال إنشاء الطبقة الأسفلتيه الثانية بأعلى الكوبرى الموصل بين الطريق الأوسط وشارع السلام حيث يتم إنشاء طبقة ثانيه وأعمال الخرسانة المطبوعة والانتهاء من كافة الأعمال لافتتاحه خلال مؤتمر الشباب الدولى المنعقد فى سبتمبر 2018 وقام المحافظ بالمرور على العمال الذين يعملون فى حر الظهيرة وتوزيع زجاجات المياه عليهم.

وكان المحافظ قد قرر عقد اجتماعا أسبوعيا يوم الأربعاء من كل أسبوع بالديوان العام بحضور رؤساء المدن ومديرى الادارت المعنية لمتابعة المشروعات وتذليل أية عقبات تواجه سرعة التنفيذ، بالإضافة للجولات الميدانية اليومية للوقوف على الموقف التنفيذى ومتابعة العمل بكل المشروعات على مستوى مدن المحافظة.



محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات



محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات



محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات