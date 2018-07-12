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صور.. محافظ الاسكندرية: علاقات قوية وقديمة تربط مصر وفرنسا

الخميس، 12 يوليه 2018 10:45 م
صور.. محافظ الاسكندرية: علاقات قوية وقديمة تربط مصر وفرنسا المحافظ خلال اللقاء
الاسكندرية جاكلين منير
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شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، احتفالية العيد الوطني لدولة فرنسا، والتى أقيمت مساء اليوم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بمصر، ونبيل حجلاوي قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وقناصل الدول العربية والأوروبية، والعديد من قيادات المجتمع وأعضاء مجلس النواب بالثغر.

 

وفي كلمته، رحب سلطان بجميع الحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطنى لفرنسا، وأكد على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات خاصة السياسية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى حب أبناء الإسكندرية للشعب الفرنسى لوجود علاقات قوية وقديمة من التبادل الثقافي والعلمي وخير دليل على ذلك وجود العديد من المدارس الفرنسية علي أرض الإسكندرية.

 

وهنأ المحافظ السفير بوصول المنتخب الفرنسي إلى نهائى كأس العالم، مؤكدا أن المحافظة بها العديد من المشروعات، وأننا تربطنا علاقات تعاون بين البلدين وهناك ترابط ومحبة بين دول البحر المتوسط، واختتم كلمته بتهنئة الشعب الفرنسى بعيد الاستقلال الوطنى وأكد على استمرار مشاركتهم فى كافة المناسبات .

من جانبه ذكر ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، أن العيد القومى تم الاحتفال به اليوم قبل يومين من ميعاد 14 يوليو، وأن هذا اليوم مهم لكل الفرنسيين خاصة هذا العام بالتزامن مع وصول المنتخب الفرنسي إلى نهائى كأس العالم، مضيفا أن علاقة فرنسا ومصر وصلت إلى الزخم بين البلدين وأنه فخور بأداء منتخب الفرنسى، مؤكدا دعم العلاقات بين البلدين فرنسا ومصر، مشيرا إلى أن فرنسا ترغب فى دعم جميع المشروعات التى تنفذها مصر تأكيدا على دعم العلاقات بين البلدين، مختتم كلمته قائلا: "تحيا مصر وتحيا فرنسا".

 

 

لقاء فرنسا (2)

 

لقاء فرنسا (3)
 

 


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