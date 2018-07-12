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صور .. صحة جنوب سيناء تضبط 596 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

الخميس، 12 يوليه 2018 10:06 م
صور .. صحة جنوب سيناء تضبط 596 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية اثناء الحملة
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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شنت ادارة الرقابة على الاغذائية بمديرية الصحة بجنوب سيناء  حملة برئاسة دكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة اﻷغذية ، و أشرف خميس مراقب عام اﻷغذية و أحمد فتحي ومحمود سعيد و مدحت محمد و محمد عبدالرحمن مراقبي اﻷغذية على مطاعم وفنادق وأماكن تداول اﻷغذية والمشروبات بمدينة دهب.
 
حيث أسفرت اللجنة من ضبط 596 عبوة مواد غذائية مختلفة اﻷصناف منتهية االصلاحية وضبط وإعدام 97 كيلو من اﻷغذية و 24 لتر من السوائل تالفة وغير صالحة اﻹستهلاك اﻵدمي وتحرير خمس محاضر نظافة عامة.
 
كما تم تحرير عشر محاضر شهادات صحية وكذا تحرير محضرين بضبط عدد 596 عبوة غذائية مختلفة اﻷصناف منتهية الصلاحية ، وجارى عرضهم علي النيابة العامة.
 
وقد شدد الدكتورخالد أبوهاشم وكيل الوزارة ، علي إستمرار الحملات علي أماكن تداول اﻷغذية والمشروبات علي مستوي مدن المحافظة لضمان وصول غذاء وشراب آمن لمواطني المحافظة.
 
 
1الدكتور ايمن الشناوى اثناء الحملة
احد المواد الغذائية منتهية الصلاحية 

المواد الاغذائية منتهية الصلاحية
الدكتور ايمن الشناوى اثناء الحملة 

 


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