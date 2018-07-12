صور.. البدء فى إنشاء اكبر محطة تموين السيارات بالشرق الأوسط فى شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ ، ومندوب الشركة الوطنية للبترول، ومسئول المساحة بالمحافظة موقع إنشاء محطة وطنيه شرم الشيخ الجديدة لتموين وخدمة السيارات كبداية فى تطوير وإنشاء عدد من المشروعات بجانبى الطريق الأوسط لبدء تطويره وتقليل الزحام داخل الكتلة السياحية والسكانية بمدينة شرم الشيخ وكبداية لسلسلة مشروعات أخرى هامه منها معارض للسيارات ومولات وأماكن لخدمة السيارات وزوار المدينة، فى أطار توفير العديد من فرص العمل لأهالى جنوب سيناء.

وتعتبر المحطة أكبر محطة بالشرق الأوسط لتواكب خطة تطوير المحافظة، حيث تعد المحطة تحفة معماريه تهديها الشركة الوطنيه للبترول لأهالى جنوب سيناء.

وتقع المحطة على الطريق الأوسط بمساحة 10 آلاف، كما تعمل المحطة بأحدث الأساليب التكنولوجية من الطاقة الشمسية وخدمة الواى فاي، ومجهزة لاستقبال ذوى القدرات الخاصة وتحوى مجموعة من المطاعم والكافيتريات والمحال التجارية تصل إلى 30 محل سيتم طرحها مع بدء تنفيذ المشروع، ومدة التنفيذ ثلاثة أشهر من بدء العمل.

اللواء خالد فوده