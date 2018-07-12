شاهد أول فيديو لمنطقتى "الداون تاون" والبحيرات بمدينة العلمين الجديدة

يعرض "اليوم السابع" فيديو حصرى لمنطقة الدوان تاون بمدينة للعلمين الجديدة والتى ستتضمن نحو 1300 وحدة سكنية.

من جانبه، قال المهندس حسام حسنى، نائب رئيس جهاز مدبنة العلمين الجديدة، إن مساحة الوحدات تتراوح من 130 متر وحتى 275 متر، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتضمن 3 مناطق "داون تاون" .

وأكد أن هذه الوحدات سيتم طرحها للحجز قريبا، بعد أن تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير هذه الوحدات والاستقرار على أنظمة السداد .

ويواصل العمال العمل ليل نهار للانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات والالتزام بجدول التنفيذ.

كما ننشر أول فيديو لمنطقة البحيرات الجارى تنفيذها داخل منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.