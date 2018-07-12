سيف الدين من أوائل الثانوية العامة يرفع شعار "لا للدروس"

كتبت فاطمة ياسر

الالتزام والجدية المتواجدة في المدارس الداخلية التي عاش فيها سيف الدين محمد البسيوني الدريني جعلته من أوائل الثانوية العامة فى مدارس المتفوقين، وحاصل على 95.8%، قسم علمي رياضة، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين stem، في محافظة كفر الشيخ.



سيف

قامت اليوم السابع بالتواصل مع سيف الدين، البالغ من العمر 18 عام، والذي عبر عن فرحته الكبيرة بسبب نتيجة الثانوية العامة، وأنه أصبح من أوائل الجمهورية، مشيرا إلي رغبته في دخول كلية الهندسة قسم الاتصالات.





وأوضح سيف الدين، أن اليوم في المدرسة الداخلية كان مذاكرة وأنشطة، والحضور على 10% من قيمة المجموع، وبكل تأكيد لايوجد مكان ولا زمان لأخذ الدروس الخصوصية، وهذا المجموع كان نتيجة لسهر الليالي في المذاكرة والمجهود.



سيف الدين

ويكمل.."أول أمتحان كنت مرتبك جدا بس ربنا سترها في جميع الامتحانات والارتباك كل يوم بيقل..لأني كنت بصلي وبدعي ربنا والحمد لله".

وأخيرا وجه سيف الشكر لوالدته ووالده والمدرسة، فجميعهم تعبوا من أجلي وساعدوني لحد ما بقيت من أوائل الثانوية العامة.