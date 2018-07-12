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الخميس، 12 يوليه 2018 11:26 م
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سفير بريطانيا عن لقاء الإمام الأكبر بالملكة: ديانات مختلفة تحت سقف واحد

الخميس، 12 يوليه 2018 10:17 م
سفير بريطانيا عن لقاء الإمام الأكبر بالملكة: ديانات مختلفة تحت سقف واحد لقاء الأمام الأكبر مع الملكة إليزابيث
كتب هيثم سلامة
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علق السفير البريطانى جون كاسن، على استقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب خلال زيارته للملكة المتحدة للمشاركة فى منتدى شباب صناع السلام.

ونشر السفير البريطانى جون كاسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الملكة اليزابيث استقبلت النهارده فضيلة الإمام الأكبر خلال زيارته للمملكة المتحدة للمشاركة في منتدى شباب صناع السلام اللى بينظمه الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية واللى بيدعوا الشباب جنسيات وديانات مختلف للتحاور تحت سقف واحد".

وألتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك فى حضور الدكتور جاستن ويلبى، كبير أساقفة كنيسة كانتربرى.

السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن
السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن

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