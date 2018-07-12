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سعد الحريري: لبنان يحتاج إلى العبور من دولة الطوائف لدولة المؤسسات

الخميس، 12 يوليه 2018 06:34 م
سعد الحريري: لبنان يحتاج إلى العبور من دولة الطوائف لدولة المؤسسات سعد الحريري
(أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، إن الطائفية هى "أسوأ لعنة فى النظام السياسى اللبناني.. مشددا على أهمية وضرورة أن ينجح لبنان فى امتحان العبور من "دولة الطوائف إلى دولة المؤسسات".

وأشار الحريرى - فى كلمته اليوم الخميس خلال رعايته حفل تخريج طلاب الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - إلى أن هذه الفترة من عمر لبنان لم يعد ممكنا أن تكون هناك أعذار أمام التساؤلات المشروعة للشباب حول عدم إطلاق ورشة العمل لإنقاذ البلد، ومتى يتم تنفيذ وعود الدولة بالإصلاح السياسى والإدارى والاقتصادي، وكيف يمكن للخريجين والخريجات أن يحتفلوا بوجود فرص عمل ولا تنتهى فرحتهم عند استلام شهادة التخرج من الجامعة.

وأضاف أن الشباب اللبنانى لم يعد ممكنا أن يتغاضى عن أى تقصير أو أن يقبل بأى تبرير أمام هذه التساؤلات المشروعة، فضلا عن أحقية المواطن اللبنانى أن يتساءل أمام عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة، فى الوقت الذى يرى الكل فيه سلبيات التأخير فى التشكيل.

وقال الحريري: "من حق كل واحد أن يعرف لماذا يجب أن تتقدم حقوق الطوائف على حقوق الدولة، ولماذا يجب أن تتقدم سياسة المحاصصة على الأصول والدستور.. ولهذا أود أن أقول لكم، بكل صدق وأمانة، إن كنتم تبحثون عن وسائل لكسر القيد الطائفى فى لبنان، فمهمتى أن أبحث معكم، لأنه تبين من كل التجارب فى البلد أن الطائفية هى أسوأ لعنة فى نظامنا السياسي".

 


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