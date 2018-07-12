سبوتنيك: الجيش السورى يدخل جميع أحياء مدينة درعا

كتب محمد جمال

أكد مصدر ميدانى سورى أن قوات الجيش السورى دخلت الى جميع الأحياء السكنية فى مدينة درعا جنوبى سوريا التى كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "القوات السورية تدخل جميع الأحياء التى كانت تسيطرعليها المجموعات المسلحة فى درعا المدينة".

وأضاف المصدر أن "الترتيبات تجرى حاليا لرفع العلم السورى فى ساحات المدينة تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن تحرير محافظة درعا السورية من الإرهابيين تم بأقل عدد ممكن من الضحايا.

وتأتى سيطرة الدولة السورية على مدينة درعا ومساحات واسعة من ريفها نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش السورى فى الخامس عشر من يونيو الماضى بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات.