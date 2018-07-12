ردم حفرة طريق المعادى بعد واقعة سقوط سيارة بها.. ولجنة لتحديد المسئولين

كتب على عبد الرحمن

أمر محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار تامر عاشور، بتشكيل لجنة من حى البساتين للوقوف على أسباب الحفرة التى شهدت سقوط سيارة تقل سيدة وطفلتها بداخلها فى منطقة زهراء المعادى، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتكليف رجال الحماية المدنية والمرور، بالانتقال لمكان الحفر ووضع علامات استرشادية، وتغيير مسار السيارات، فى الطريق تجنبا لوقوع أى حوادث أخرى.

كان وكيل نيابة البساتين الجزئية، انتقل لمعاينة الحفرة محل البلاغ، رافقه خلالها عادل عبدالظاهر، رئيس حى البساتين، وتبين من المعاينة أن الحفرة عمقها 7 أمتار، وتم خلال المعاينة ردم الحفرة بالبلوكات.

كان أهالى منطقة زهراء المعادى، التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين، تمكنوا من إنقاذ سيدة وطفلها سقطت بهما سيارتها الملاكى داخل حفرة عميقة تبين أنها غرفة صرف صحى غير مغطاة ويبلغ عمقها ما يقرب من 7 أمتار.

تم تحرير بلاغ بالواقعة للنجدة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات فى الحادث.