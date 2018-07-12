ربة منزل تتهم شقيقها وزوجته بسكب مياه ساخنه عليها بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

اتهمت ربة منزل بقرية كفر بداوى القديم التابعة لمركز المنصورة شقيقها وزوجته بسكب ماء ساخن عليها بسبب خلافات على الميراث بينهما.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعوة أمينة أ. 47 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية "كفر بدواى القديم" دائرة المركز مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 30 %

وبالانتقال وسؤالها اتهمت كلاً من شقيقها 41 سنة عامل، وزوجته 34 سنة موظفة ويقيمان بذات القرية بسكب الماء الساخن عليها وإحداث إصابتها لخلافات عائلية بينهم بسبب الميراث.

كان تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقها الثانية وبمواجهتها أنكرت مانسب إليها بوقت لاحق، حيث تبلغ للمركز من مستشفى المنصورة العام، بوصول المشكو فى حقه الأول مصاباً بكسر أسفل عظمة الزند الأيسر وجرح قطعى بالذراع الأيسر.

وبالانتقال وسؤاله أنكر تعديه على شقيقته المصابة، واتهمها وشقيقهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لذات الخلافات وتم تعيين الحراسة اللازمة على المصابين وجارى عرضهما على النيابة العامة فور تماثلهما للشفاء، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.