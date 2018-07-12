رئيس وزراء العراق يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى بروكسل

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أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ، اليوم الخميس ، لقاء الأخير بوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، حيث بحثا دعم العراق في التدريب والتسليح.

وقال المكتب إلاعلامى للعبادى - فى بيان مقتضب، أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم فى بروكسل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو والوفد المرافق له، دون ذكر المزيد من التفاصيل .

يذكر أن العبادى وصل، أمس ، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الارهابي.