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الخميس، 12 يوليه 2018 08:04 م
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رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم منطومة التعليم والإنترنت بالمدارس

الخميس، 12 يوليه 2018 06:44 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم منطومة التعليم والإنترنت بالمدارس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشركة المصرية للاتصالات لدعم منظومة تطوير التعليم، بحضور كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وقال الدكتور طارق شوقى، إن التوقيع يأتى فى إطار دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وذلك وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
 
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه بموجب هذا التعاون، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 2530 مدرسة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، نظراً لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة الخدمة ودعم سرعات أعلى، على أن يتم تقديم  الخدمات بأسعار تنافسية "سعر التكلفة".
 
وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ المشروع خلال مدة 5 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد النهائي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تدعم الجهات الحكومية الشركة المصرية للإتصالات في تيسير وسرعة استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية بما يمكن الشركة المصرية من إنشاء البنية الأساسية لتقديم خدمات الاتصالات والالتزام بمدة تنفيذ المشروع.
 
 
 
 

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منظومة التعليم

مجلس الوزراء

الاتصالات

مصطفي مدبولي

مصر




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