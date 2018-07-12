رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد توجه فى بداية الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالشكر لأعضاء الحكومة على ما تم بذله من جهود فى إعداد برنامج الحكومة، وكذا الردود على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس النواب على البرنامج، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل لمؤسسات الدولة، فجميعنا يعمل لخدمة الوطن.