video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات

الخميس، 12 يوليه 2018 05:31 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد توجه فى بداية الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالشكر لأعضاء الحكومة على ما تم بذله من جهود فى إعداد برنامج الحكومة، وكذا الردود على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس النواب على البرنامج، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل لمؤسسات الدولة، فجميعنا يعمل لخدمة الوطن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الوزراء يوافق على تعديل موقع ومساحة محطة الصب الجاف بميناء الأدبية

الحكومة تعلن تعديل بقانون هيئة الشرطة الخاص بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافى

الاتصالات

التربية والتعليم

مجلس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة