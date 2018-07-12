رئيسة كرواتيا تتوقع فوز منتخب بلادها ببطولة كأس العالم

بروكسل (أ ش أ)

قالت الرئيسة الكرواتية، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، إن منتخب بلادها سيتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعدما حقق الفوز فى نصف النهائى على نظيره الإنجليزى بهدفين مقابل هدف ليلاقى فرنسا فى النهائى الأحد المقبل.

وأضافت - فى تصريحات خلال قمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) المنعقدة فى بروكسل حسبما نقلت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية - "شاهدنا مباراة نصف النهائى على العشاء مساء أمس".. متابعة: "لقد كانت الأجواء رائعة لأن جميع الحلفاء هنأونا جميعا تقريبا.. وهذه القمة ستكون ناجحة وسنفوز بالكأس يوم الأحد المقبل".