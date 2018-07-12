video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس مالكة حضانة 3 أشهر لاتهامها بالأهمال والتسبب فى إصابة طفل

الخميس، 12 يوليه 2018 01:36 م
حبس مالكة حضانة 3 أشهر لاتهامها بالأهمال والتسبب فى إصابة طفل محكمة -أرشيفية
كتب سليم على -أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنح الدقى، بحبس مالك إحدى الحضانات بحى الدقى بشمال الجيزة 3 أشهر لاتهامها، بإصابة طفل عن طريق الخطأ؛ والاهمال والتقصير فى أداء مهام عملها.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، رئيس محكمة جنح الدقى، المنعقدة اليوم، الخميس، بمجمع محاكم شمال الجيزة.
 
وكانت النيابة العامة، أحالت القضية لمحكمة الجنح، بعد انتهاء التحقيقات التى كشفت أنه نتيجة الإهمال والتقصير فى رعايا الأطفال داخل إحدى الحضانات، سقط طفل على وجهه وأصيب فى فمه مما أسفر عن تهشم أسنانه.
 
وشمل أمر إحالة المتهمة للمحكمة عدة أدلة ثبوت من بينها، الإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال والتقصير فى أداء مهام العمل، مستندًة إلى عدم اهتمام مسؤولي الحضانة بالأطفال وتوفير الرعايا اللازمة لهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التصريح بدفن شخصان لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بحدائق الأهرام

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

اخبار الحوادث

حوادث

اخبار مصر

طفل

حضانة

محكمة الجنح

إصابة خطأ

إهمال وتقصير




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة