حبس مالكة حضانة 3 أشهر لاتهامها بالأهمال والتسبب فى إصابة طفل

كتب سليم على -أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح الدقى، بحبس مالك إحدى الحضانات بحى الدقى بشمال الجيزة 3 أشهر لاتهامها، بإصابة طفل عن طريق الخطأ؛ والاهمال والتقصير فى أداء مهام عملها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، رئيس محكمة جنح الدقى، المنعقدة اليوم، الخميس، بمجمع محاكم شمال الجيزة.

وكانت النيابة العامة، أحالت القضية لمحكمة الجنح، بعد انتهاء التحقيقات التى كشفت أنه نتيجة الإهمال والتقصير فى رعايا الأطفال داخل إحدى الحضانات، سقط طفل على وجهه وأصيب فى فمه مما أسفر عن تهشم أسنانه.

وشمل أمر إحالة المتهمة للمحكمة عدة أدلة ثبوت من بينها، الإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال والتقصير فى أداء مهام العمل، مستندًة إلى عدم اهتمام مسؤولي الحضانة بالأطفال وتوفير الرعايا اللازمة لهم.