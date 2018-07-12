جامعه جنوب الوادى تخصص 7 معامل لتنسيق الثانوية العامة

قنا - هند المغربى

انهت جامعة جنوب الوادى، استعداداتها لاستقبال أعمال التنسيق للطلاب الناجحين بالثانوية العامة لعام 2018، وذلك من خلال تخصيص 7 معامل لتسجيل رغبات الطلاب بمقر الجامعة بقنا، وفروعها بالأقصر والغردقة.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، أن تلك المعامل تحتوى على 125 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توفير مهندسين من مركز المعلومات وأخصائيين من شئون الطلاب لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم، بطريقة تتناسب مع التوزيع الجغرافى والرد على استفساراتهم.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص 4 معامل بقاعة المؤتمرات، وقاعة التطوير بمقر الجامعة بقنا، تضم 80 جهاز حاسب آلى، ومعملين بفرع الجامعة بالأقصر، كل معمل تم تزويدهم بـ15 جهاز، وتم تخصيص معمل بكلية التربية بالغردقة، يضم 15 جهاز حاسب آلى.

وأشار أن رئيس الجامعة بأنه أعطى توجيهاته بالتيسير على الطلاب وأولياء الأمور بتوفير أماكن انتظار بها كافة وسائل الراحة .