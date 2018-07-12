جامعة سوهاج تنظم لقاء طلابيا لـ500 من خريجى الثانوية العامة والفنية

سوهاج – عمرو خلف

نظمت جامعة سوهاج لقاء طلابيا شارك فيه 500 طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2018 للتعرف على طبيعة كليات الجامعة وما تؤهل إليه من مجالات عمل ونظام الدراسة ونوعية الأقسام لمساعدة الطلاب في تحديد مصيرهم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن اللقاء شارك فيه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وخلاف إبراهيم وكيل المديرية، ومحمود عجمي مدير التعليم الفني ونيفين فاروق بمديرية التربية والتعليم ولفيف من عمداء الكليات، وأولياء الأمور صباح اليوم بالقاعة الزجاجية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن هناك تواصلا مستمرا بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم فيما يتعلق بمخرجات العملية التعليمية، مشيرا إلى ان اللقاء يهدف إلى تعريف الطلاب الجدد على الجامعة بشكل عام وما تشمله من أقسام وتخصصات وما تقدمه من خدمات وما تمنحه من مميزات، إضافة الى دورها الرئيسي في خدمة وتنمية المجتمع وما تؤهل اليه في سوق العمل.

وفي السياق نفسه، هنأ رئيس الجامعة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، موجها شكر باسم الجامعة لوكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن اللقاء سيتخلله فترة مفتوحة مع الطلاب للرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بعملية التنسيق وأماكن تواجدها وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن ان تواجههم.

ومن جانبه، ناشد وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار هذه المبادرة ، مؤكدا أن الجامعة كيان مكمل للتربية والتعليم فمخرجات كل منهما يصب في الآخر، موجها شكر خاص لرئيس الجامعة الذي فتح قنوات التواصل بينهما ليتعرف الطلاب على امكانات الجامعة على ارض الواقع والتسهيل عليهم في اختيار ما يناسب طموحاتهم وقدراتهم.

وقام الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإلقاء الضوء على قطاع شئون الطلاب وما يقدمه من خدمات شتى للطالب عن طريق اداراته المختلفة منها ادارة شئون الطلاب ورعاية الشباب والإدارة الطبية وادارة المدن الجامعية، موضحا الخدمات والميزات الكبرى التي تمنحها تلك الادارات للطلاب منها الرعاية الصحية الشاملة والأنشطة الطلابية والإقامة بالمدن الجامعة.

جدير بالذكر أن عمداء الكليات المختلفة استعرضوا مجموعة من العروض التقديمية لإعطاء نبذة مختصرة عن طبيعة كلياتهم وأقسامها وتخصصاتها.