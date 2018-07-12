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الخميس، 12 يوليه 2018 04:34 م
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تحرير 423 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

الخميس، 12 يوليه 2018 04:02 م
تحرير 423 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 523 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف و700 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 84 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 قائد سيارة، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

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