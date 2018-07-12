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تجديد حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن 15 يوما

الخميس، 12 يوليه 2018 02:14 م
تجديد حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس ضابطين و4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، وذلك فى اتهامهم باستعمال القسوة مع مواطن أثناء احتجازه داخل القسم، وذلك لمدة 15 يوما. 
 
وقرر قاضى محكمة مستئانف حدائق القبة، فى وقت سابق، تجديد حبس رئيس مباحث، ومعاون مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة. 
 
وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.
 
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق.
 
فيما قررت جهات التحقيق المختصة فى وقت سابق، حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.
 
ووجهت النيابة ثلاثة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف" ومعاون مباحث القسم "أحمد.ع" فى واقعة مقتل المحتجز، ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.
 
واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.
 
 

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