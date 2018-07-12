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تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 16يوليو

الخميس، 12 يوليه 2018 05:02 م
تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 16يوليو محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ 16 يوليو لسماع الشهود.
 
 
 
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .
 
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
 
 

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المستشار محمد شيرين فهمى

احداث مجلس الوزراء

المجمع العلمى




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