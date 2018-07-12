بوتين يعلن تمديد حظر استيراد المواد الغذائية من دول فرضت عقوبات ضد روسيا

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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما مدد من خلاله حتى نهاية عام 2019 حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التى فرضت عقوبات ضد روسيا.



وجاء فى المرسوم، الذى نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية :"يستمر التمديد من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019، حيث يتم العمل ببعض التدابير الاقتصادية الخاصة، التى جاءت فى مرسوم الرئيس المؤرخ 6 أغسطس 2014 تحت رقم 560 حول "التدابير الاقتصادية الخاصة لتوفير أمن روسيا الاتحادية".



جاء ذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبى فى 5 يوليو تمديد العقوبات الاقتصادية، التى فرضها بسبب موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.