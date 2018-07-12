بدء فعاليات الحفل الختامى لمؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر" بمحافظ القاهرة

كتب ماجد تمراز

بدأ منذ قليل، الحفل الختامى لمؤتمر الشباب بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، والذى يقام بعنوان "معاً من أجل مصر"، والذى تمت إقامته الأحد الماضى ضمن فعاليات محافظة القاهرة بعيدها القومى، ومرور 1049 عاما على إنشاء العاصمة، حيث أقيمت فعاليات المؤتمر على مدار 5 أيام، بجامعة عين شمس، ومركز شباب الجزيرة وديوان عام محافظ القاهرة، بمشاركة نماذج مشرفة فى الدولة مثل أبطال حرب أكتوبر وغيرهم.

يقام الحفل الختامى للمؤتمر بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد سويلم، مستشار وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظ القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب المنطقة الشرقية، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من القيادات الأمنية بنطاق محافظ القاهرة.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الجامعات وعلى رأسهم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس بمختلف أنجاء القاهرة.