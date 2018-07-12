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الخميس، 12 يوليه 2018 06:00 م
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انعقاد المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بمستشفيات هيئة قناة السويس

الخميس، 12 يوليه 2018 04:30 م
انعقاد المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بمستشفيات هيئة قناة السويس مؤتمر امراض القلب بطب قناة السويس
كتبت أمل علام
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تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، يعقد المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بمستشفيات هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وحضور ومشاركة كبار علماء القلب.

من جانبه، قال الدكتور صفوت الرفاعى رئيس المؤتمر ومدير مستشفى هيئة قناة السويس، إننا نسعى بكل جهدنا لتقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بأمراض القلب والتقنيات الحديثة فى العلاج والوقاية منه.

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يضم عددا كبيرا من ورش العمل المتميزة عن أمراض القلب، والطب الرياضى، والطب الصيدلى ، وحقوق المريض كما ستقام عدة محاضرات تضم كل أفرع القلب، بالتعاون مع بيت القلب المصرى.

وأكد أن الورش ستشمل تنوعا بين الطب الوقائى، والحماية من أمراض القلب، وإعادة تأهيل مرضى القلب، والصيدلة الإكلينيكية، والإنسولين ومرضى القلب، ورسم القلب الكهربائى، والقسطرة باستخدام المحاكيات والتغذية.

ويكشف المؤتمر لأول مرة عن جهاز محاكاة لأمراض القلب لخدمة المواطن المصرى، وإضافة مزيد من الأمان لمرضى القلب.

من جانبها، قالت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب، ورئيس شعبة طب القلب الوقائى بجمعية القلب المصرية ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعقد على مدى 3 أيام ، فى الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجارى بحضور عدد كبير من أساتذة القلب المصريين، ويحتوى المؤتمر على العديد من الجلسات عن طب القلب الوقائى ، والتداخلى، وهبوط عضلة القلب ،وتصوير القلب ، كما سيتم عقد ورش عمل من ضمنها طب القلب الرياضى، وتدريب شباب الأطباء على قسطرة القلب للشرايين التاجية، والشرايين الطرفية من خلال التدريب العملى ، وأيضا كهربة القلب، وكهروفسيولوجية القلب وورشة عمل متميزة عن الانسولين ،وكيفية اعطائه والتدريب على اجراء قسطرة القلب، والانعاش القلبى.


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