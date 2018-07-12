انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة سكنية بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية ، خبراء المعمل الجنائى بفحص حريق شقة سكنية لتحديد سبب الحريق ، وطلبت النيابة تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

بالفحص تبين أن النيران اندلعت داخل شق بالطابق الخامس من عقار مكون من 11 طابقا، ونجحت القوات فى محاصرة النيران قبل امتدادها لباقى أجزاء العقار والعقارات المجاورة ، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.