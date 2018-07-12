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"اليوم السابع": 8 إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض

الخميس، 12 يوليه 2018 07:28 م
"اليوم السابع": 8 إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض
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تحت عنوان "8 إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل برنامج تطوير منظومة الصحة الذى يضمن توفير الرعاية الطبية لـ100 مليون مواطن وإجراء 17.8 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار وتنفيذ أكبر مسح عن «فيروس س » فى العالم بين 45 مليون مواطن بقيمة 6. 5 مليار جنيه، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

 

واقرأ فى عدد الغد أيضا..

 

إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض..

 

توفير الرعاية الطبية لـ100 مليون مواطن وإجراء 17.8 ألف عملية جراحية.. خبراء: السيسى يقود ثورة على مشاكل المنظومة.. وأسس لمستوى جديد من الرعاية الصحية للمصريين

 

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