"اليوم السابع": 8 إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض

تحت عنوان "8 إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل برنامج تطوير منظومة الصحة الذى يضمن توفير الرعاية الطبية لـ100 مليون مواطن وإجراء 17.8 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار وتنفيذ أكبر مسح عن «فيروس س » فى العالم بين 45 مليون مواطن بقيمة 6. 5 مليار جنيه، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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إصلاحات رئاسية حسمت صراع العلاج لصالح المريض..

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