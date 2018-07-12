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الخميس، 12 يوليه 2018 04:39 م
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النيابة تنتقل لمعاينة موقع سقوط سيارة ملاكى بحفرة فى زهراء المعادى

الخميس، 12 يوليه 2018 03:30 م
النيابة تنتقل لمعاينة موقع سقوط سيارة ملاكى بحفرة فى زهراء المعادى سقوط سياره- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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انتقل محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة إلى موقع سقوط سيارة ملاكى، تقل سيدة وطفلها، داخل حفرة بعمق يصل إلى حوالى 7 أمتار، بمنطقة زهراء المعادى، وتباشر النيابة تحقيقاتها لمعرفة المسئول عن الحفرة.

 

وكان أهالى منطقة زهراء المعادى، التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين، تمكنوا من إنقاذ سيدة وطفلها سقطت بهم سيارتها الملاكى داخل حفرة عميقة غير مغطاة ويبلغ عمقها ما يقرب من 7 أمتار.

 

تم تحرير بلاغ بالواقعة للنجدة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات فى الحادث.


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