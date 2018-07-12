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الخميس، 12 يوليه 2018 04:38 م
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النيابة تطلب التحريات فى واقعة قتل عامل زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر

الخميس، 12 يوليه 2018 04:05 م
النيابة تطلب التحريات فى واقعة قتل عامل زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر جثه - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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طلبت نيابة منشأة ناصر الجزئية، تحريات المباحث حول واقعة العثورة على جثة ربة منزل طعنها زوجها بمطواة لشكه فى سلوكها.

كما أمرت النيابة بإعداد تقرير فنى حول الصفة التشريحية للجثمان، لتحديد سبب الوفاة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، ومن المقرر مثول الزوج المتهم أمام النيابة لبدء التحقيقات فى الواقعة.

تفاصيل القضية تعود عندما، وردت إشارة من مستشفى الشيخ زايد إلى قسم شرطة منشأة ناصر تفيد باستقبالها خ م م ع 39 سنة عاملة بمستشفى السعودى الألمانى ومصابة بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر قطعى عميق بالوجه من الجهه اليسرى ـ وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وبانتقال قوات الأمن والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها ع ع ح 51 سنة عامل كاوتش والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 27922 لسنة 2006م جنايات مدينه نصر أول "مخدرات"، بسبب خلافات زوجيه لشكه فى سلوكها وعلمه فى الآونة الأخيرة بأنها على علاقة غير شرعية بشخص تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابتها والتى أودت بحياتها ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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