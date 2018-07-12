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الخميس، 12 يوليه 2018 06:22 م
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المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش" الإرهابى

الخميس، 12 يوليه 2018 04:52 م
المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش" الإرهابى الشرطة المغربية- أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت السطات المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابى ينشطون بين زاوية الشيخ وأولاد تايمة ومراكش


وذكرت وزارة الداخلية المغربية -فى بيان أوردته وكالة المغرب العربى للانباء-، أن المكتب المركزى للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك خلية إرهابية، مكونة من سبعة متطرفين موالين لـ"داعش"، تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، ينشطون بين زاوية الشيخ وأولاد تايمة ومراكش.


وأوضح البيان أن " المعلومات الأولية تؤكد أن المشتبه فيهم ينشطون فى الدعاية لداعش من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الهمجية لهذا التنظيم الإرهابي، بالتوزاى مع انخراطهم فى استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المملكة، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف داعش.


وأضاف البيان، أن هذه العملية أسفرت عن ضبط أجهزة إلكترونية مختلفة وأسلحة بيضاء، وأسلاك كهربائية، إضافة إلى بيانات صادرة عن "داعش" وبعض فروعه، مشيرا إلى أنه سوف يتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولفت البيان، إلى أن بعض أفراد هذه الخلية كانوا على صلة بعناصر الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش"، التى تم تفكيكها فى 14 أكتوبر الماضي، والتى تمكنت خلالها من ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيميائية تدخل فى تحضير وصناعة المتفجرات، بمدينة فاس.

 

 

 


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