video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 01:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث العسكرى: الانفجار بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية خارج المطار

الخميس، 12 يوليه 2018 11:40 م
المتحدث العسكرى: الانفجار بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية خارج المطار الحريق خارج مطار القاهرة
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

قال المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى، إن الانفجار خارج مطار القاهرة جاء نظرأ لارتفاع حرارة الجو، حيث حدث انفجار فى أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

كان الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، أكد أن حركة الملاحة بميناء القاهرة الدولى طبيعية جدا ولا تأجيل لأى رحلات قادمة أو مغادرة من المطار، ولا توجد هناك أى مشكلات داخل مطار القاهرة الدولى.
 

وأضاف المصرى، أنه يتواجد الآن داخل ميناء القاهرة الدولى، مؤكدا أن الانفجار الذى شهدته المنطقة كان خارج مطار القاهرة بمسافة كبيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهيئة العربية للتصنيع: لا صحة لوقوع انفجار بأحد مصانعنا بالقرب من المطار

وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية طبيعية ومطار القاهرة لم يتأثر بالانفجار (فيديو)

مصادر: رئيس الوزراء يتابع تداعيات الحريق خارج نطاق مطار القاهرة

اخبار عاجله

اخر الاخبار

المتحدث العسكرى

مطار القاهرة

المطار

اخبار مصر




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة