المتحدث العسكرى: الانفجار بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية خارج المطار

كتب زكى القاضى

قال المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى، إن الانفجار خارج مطار القاهرة جاء نظرأ لارتفاع حرارة الجو، حيث حدث انفجار فى أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

كان الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، أكد أن حركة الملاحة بميناء القاهرة الدولى طبيعية جدا ولا تأجيل لأى رحلات قادمة أو مغادرة من المطار، ولا توجد هناك أى مشكلات داخل مطار القاهرة الدولى.

وأضاف المصرى، أنه يتواجد الآن داخل ميناء القاهرة الدولى، مؤكدا أن الانفجار الذى شهدته المنطقة كان خارج مطار القاهرة بمسافة كبيرة.