المالية: مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة حتى 15 أغسطس

كتب - أحمد يعقوب

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018.

وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، موضحًا، وأن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو الأخير بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 يوليو الجارى.

وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة فى كافة المأموريات وذلك فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د. سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة وأنه فى ظل مد المهلة سيكون الأمور أيسر على الممولين.