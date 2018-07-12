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الخميس، 12 يوليه 2018 05:00 م
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الكرملين: تصريحات ترامب حول "التيار الشمالى ـ 2" لن تعقد المباحثات مع بوتين

الخميس، 12 يوليه 2018 02:41 م
الكرملين: تصريحات ترامب حول "التيار الشمالى ـ 2" لن تعقد المباحثات مع بوتين المتحدث الصحفى باسم الكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ
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اعتبر المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن تصريحات الرئيس الأمريكى عن مشروع (التيار الشمالي-2) مظهرا من مظاهر المنافسة غير النزيهة، ومحاولة لإجبار أوروبا على شراء الغاز الطبيعى المسال من مصادر بديلة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لن تعقد المباحثات القادمة بين ترامب وبوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس "نحن نرى أن هذه مسألة منافسة اقتصادية، وأن على المشترين اتخاذ القرار بشأن تفضيل هذا المصدر أو ذاك على أساس المنافسة الاقتصادية البحتة"، مشيرا إلى أن موسكو أكدت مرارا أنها ضامن يمكن الاعتماد عليه لأمن الطاقة فى أوروبا.
وتابع قائلا "لا نتفق مع التصريحات المتعلقة باعتماد ألمانيا على الغاز الروسى، لأن مثل هذه الشحنات من غاز الأنابيب لا تؤدى إلى اعتماد دولة على بلد آخر، بل تؤدى إلى الاعتماد المتبادل".


وفى سياق أخر، ذكر بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بحث مع مستشار المرشد الأعلى الإيرانى للشئون الدولية على أكبر ولايتى، خلال اجتماعهما اليوم، الوضع فى سوريا وقضايا العلاقات الثنائية والاتفاق النووى مع طهران، مشيرا إلى أن المسئول الإيرانى سلم بوتين رسالتين تتعلقان بالدرجة الأولى بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيسكوف أن ولايتى سلم الرئيس بوتين رسالتين، أحدها من المرشد الأعلى الإيرانى والثانية من رئيس الدولة، موضحا أنه تمت مناقشة الوضع فى المنطقة والأوضاع فى سوريا وتم التأكيد على الالتزام بخطة العمل المشتركة تجاه الاتفاق النووى مع إيران.


وامتنع بيسكوف عن الحديث عما إذا كان تم التوصل إلى تفاهم حول وجود القوات الإيرانية فى سوريا، خلال اجتماع بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء.


من جانبه، أعلن على أكبر ولايتى، أن لقاء رؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا سيُعقد فى طهران قريبا، مضيفا "أن الرئيس بوتين أبلغنا أنه سيتوجه إلى طهران قريبا للمشاركة فى اللقاء حول سوريا"، موضحا أنه سيُعقد اجتماع لرؤساء دول بحر قزوين فى المستقبل القريب.


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