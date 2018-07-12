العبادى يلتقى موجيرينى على هامش اجتماع دول التحالف الدولى لمكافحة داعش

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التقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الخميس الممثلة الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى والوفد المرافق لها، عقب لقائه وزير الخارجية الهولندى على هامش اجتماع دول التحالف الدولى لمكافحة "داعش" فى بروكسل.

وأكد العبادى -وفقا لقناة (الإخبارية العراقية)- أنه يعتزم عقد لقاءات مع قادة الدول والمسؤولين المشاركين فى الاجتماع من أجل التوصل إلى تفاهمات لإبعاد شبح الإرهاب والخلافات فى المنطقة والعالم.

ووصل العبادى، أمس، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات التحالف الدولى ضد "داعش".