video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العاشرة مكرر بالثانوية العامة: أحلم بدخول سياسة واقتصاد.. ووالدى مثلى الأعلى

الخميس، 12 يوليه 2018 08:23 م
العاشرة مكرر بالثانوية العامة: أحلم بدخول سياسة واقتصاد.. ووالدى مثلى الأعلى الطالبة آلاء أيمن
المنوفية - محمود شاكر - محمد فتحى
إضافة تعليق
زغاريد ودموع امتزجت بالفرحة العارمة، خيمت على أرجاء مدينة منوف بمحافظة المنوفية، والتى شهدت حصول أحد أبنائها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، لتسيطر حالة من البهجة على منزل الأسرة والأسر المجاورة، تحولت إلى مشهد من المباركات واستقبال التهانى من الجميع.
 
فقد حصلت الطالبة آلاء أيمن إبراهيم عبد الرحمن دياب بالشعبة الأدبية على المركز العاشر مكرر بمجموع 406.5 من إجمالى 410 درجات، والطالبة بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمركز منوف، والمقيمة بمركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
وقالت آلاء أنها التحقت بالشعبة الأدبية، لأنها ترسم لنفسها هدف تسعى إلى تحقيقه من خلال المثابرة والجد والاجتهاد طوال فترات الدراسة من الابتدائية مرورا بالإعدادية ووصولا إلى الثانوية، وهو الأمر الذى ساعدها كثيرا على أن تحافظ على مستواها المتقدم فى التعليم بجميع مراحل التعليم. 
 
وأضافت آلاء أنها كانت تتوقع أن تكون ضمن العشرة الاوائل على مستوى المحافظة، أما أن تكون ضمن العشرة الأوائل على الجمهورية فهى ما لم تتوقعه، موضحة أن أسرتها تعبت معها كثيرا على مدار مراحل التعليم، وأنها كانت دائما ما تحاول أن ترد إليهم الجميل فى أن يتشرفوا بابنتهم التى أصبحت ضمن العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية.
 
وأشارت آلاء إلى أنها كانت تذاكر ما يقرب من 10 ساعات يوميا من أجل الحصول على مجموع أعلى يؤهلها للكلية التى تحلم منذ صغرها، وهى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتى تتطمح فى أن تكون ضمن هيئة التدريس بها.
 
وأكدت آلاء أن مثلها الأعلى هو والدها والذى ساعدها كثيرا على اختيار الأهداف التى تسعى من أجل تحقيقها، ومن أجل الوصول إلى تلك الأهداف لابد من وضع خطة ومحاور يتم العمل عليها حتى لا يكون هناك التعب دون أى نتيجة وأن يكلل الله تعبها بالتفوق.
 
وأشارت آلاء إلى أن الجميع لابد وأن يضع نصب عينيه الهدف الذى يحيا من أجلة ويأخذ بالأسباب تاركا وراء ظهره جميع العواقب والصدمات كى يتمكن من تحقيق حلمة بالتفوق والوصول إلى هدفه.
 

 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأول مكرر علمى علوم: لم أتلق دروسا خصوصية واعتمدت على مجموعات التقوية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الثانوية العامة

منوف

ادبى

اقتصاد وعلوم سياسية




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة