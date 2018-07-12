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الخميس، 12 يوليه 2018 09:46 م
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السفير السعودى يكشف كواليس لقاءاته مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الخميس، 12 يوليه 2018 08:30 م
السفير السعودى يكشف كواليس لقاءاته مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى السفير السعودى مع رئيس الوزراء
كتب هيثم سلامة
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كشف أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، كواليس لقاءاته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ونشر أسامة نقلى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، صورته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قائلاً:"دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كان أول وزير ألتقى به فور مباشرتى لعملى فى القاهرة قبل أكثر من 3 أشهر عندما كان وزيراً للإسكان".

وأضاف:" وتكرر اللقاء عندما تفضل مشكورا بتلبية دعوتى على الافطار فى شهر رمضان المنصرم.. اليوم استقبلني رئيسا للوزراء، حيث نقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكه العربية السعوديه، والتهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء".

وتابع :"ودائماً ما تتسم لقاءاتنا بالود والتقدير فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وعلى المستويين الرسمى والشعبى، حيث تمحور الحديث حول التعاون المثمر والبناء فى كافة المجالات والجهود القائمة للدفع دائما بالعلاقات لآفاق ارحب باْذن الله تعالى".

السفير السعودى فى القاهرة الدكتور أسامة نقلى
السفير السعودى فى القاهرة الدكتور أسامة نقلى

 

 


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