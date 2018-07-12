السابع مكرر علمى رياضة: أتمنى أن أكون رجلا عسكريا وألتحق بالفنية العسكرية

قال مصطفى محمود عبد السميع "السابع مكرر" علمى رياضة، من مدرسة الشهيد أشرف كامل عجاج بقرية مرصفا التابعة لإدارة بنها التعليمية: "أنا لم أكن أتوقع أن أحصل على هذا التفوق وفوجئت بأحد أصدقائى يخبرنى بأننى من الأوائل".

وأشار إلى أن حلم حياتى أن التحق بالكلية الفنية العسكرية لأنى أعشق الجيش ونفسى أكون رجل عسكرى لأنه ذلك حلم حياتى.

أضاف مصطفى أن والدى مربى أجيال ووالدتى أيضا مدرسة وكانت والدتى تشجعنى كثيرا على المذاكرة وكانت تقتطع من راحتها وتجلس بجانبى علشان تشجعنى خاصة أننى فى الفترة الأخيرة كانت حانتى النفسية سيئة خوفا من رهبة الامتحان واللجان ولكنها كانت تنصحنى بعدم الارتباك وأن أقرأ القرآن قبل أن أبدأ الحل فى ورقة الإجابة فى الامتحان.

وتابع مصطفى كنت بذاكر حوالى 10 ساعات يوميا وأخذت دروسا فى المواد كلها، موجها الشكر إلى مدرس الرياضة محمد الصياد بالمدرسة لأنه كان له الفضل فى تشجيعه وحصوله على هذا التفوق .